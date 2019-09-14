Индия захотела производить Ил-114-300

Производство российских пассажирских лайнеров Ил-114-300 планируется наладить в Индии. Эту модель предложат местным авиакомпаниям в качестве регионального самолета, заявил в интервью Times of India председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван.

Он сообщил, что индийский авиапроизводитель подписал соглашение о неразглашении с компанией «Ильюшин» о проведении технического обслуживания этого самолета для его заказчиков из Индии и соседних стран, передает РИА «Новости».

Мадхаван назвал Ил-114-300 идеальной заменой для используемых в настоящее время в Индии региональных турбовинтовых самолетов. Он напомнил, что этот самолет оснащен американскими двигателями Pratt & Whitney, имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование.

«Хотя планируется начать с обслуживания этого самолета, мы рассчитываем производить его здесь (в Индии – прим. ВЗГЛЯД), если он хорошо выйдет на рынок», – добавил глава компании.

Перспективы самолета в Индии окончательно станут ясны через три-четыре года, заключил он.

Ранее генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщал, что первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 должен состояться в ноябре 2020 года. Он уточнял, что в настоящее время ведется сборка агрегатов лайнера.