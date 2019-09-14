Индия захотела производить Ил-114-300

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...

Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Красивая церемония

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          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Индия захотела производить Ил-114-300

              14 сентября 2019, 11:32

              Текст: Ольга Никитина

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              Производство российских пассажирских лайнеров Ил-114-300 планируется наладить в Индии. Эту модель предложат местным авиакомпаниям в качестве регионального самолета, заявил в интервью Times of India председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван.

              Он сообщил, что индийский авиапроизводитель подписал соглашение о неразглашении с компанией «Ильюшин» о проведении технического обслуживания этого самолета для его заказчиков из Индии и соседних стран, передает РИА «Новости».

              Мадхаван назвал Ил-114-300 идеальной заменой для используемых в настоящее время в Индии региональных турбовинтовых самолетов. Он напомнил, что этот самолет оснащен американскими двигателями Pratt & Whitney, имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование.

              «Хотя планируется начать с обслуживания этого самолета, мы рассчитываем производить его здесь (в Индии – прим. ВЗГЛЯД), если он хорошо выйдет на рынок», – добавил глава компании.

              Перспективы самолета в Индии окончательно станут ясны через три-четыре года, заключил он.

              Ранее генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщал, что первый полет нового регионального самолета Ил-114-300 должен состояться в ноябре 2020 года. Он уточнял, что в настоящее время ведется сборка агрегатов лайнера.


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