Блогеры обрушились на обвенчавшихся Собчак и Богомолова

Пользователи Сети негативно отреагировали на венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Большего Вознесения.

Православный блогер Александр Люлька опубликовал на своей странице в Facebook запись, в которой указал: «Когда несколько лет назад некий священник обвенчал двух геев, то священника извергли из сана, а храм, где это происходило, буквально снесли, сравняли с землей.

Было это в 2003 году при светлой памяти Патриархе Алексие».

«Я не о том, что надо памятник архитектуры разрушить – все же Большое Вознесение (Храм Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот) еще и историческое место (сам Пушкин венчался, наше все). Но какие-то оргвыводы должны быть обязательно, по-моему», – добавил блогер.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали Собчак и Богомолова.

«Они хоть крещеные, а? Собчак вроде как да, а про Богомолова мы ничего не знаем», – пишет Алексей Черняев.

«Да, про него только известно, что позиционировал себя атеистом», – ответил ему Люлька.

«Мерзко, конечно. Но вот с другой стороны подумайте: а что может батюшка? К нему приходят эти двое, говорят, что крещенные, допустим, что в Бога веруют, крестики на шее показывают. Далее утверждают, что хотят связать навеки на небесах свои жизни, при этом серьезны, не ржут, может быть даже Символ Веры выучили. Что он им может возразить (...) Ну не комильфо же. А тут еще телевизионщики с камерами», – пишет Андрей Самохин.

«Да пусть себе живут. Но теперь мне просто обидно за некоторых своих знакомых, гораздо более приличных и более воцерковленных людей, которым отказали в венчании на основании тех же причин, которые не помешали обвенчать этих двоих (развод в прежнем невенчанном браке). Почему такая двойственность подхода со стороны РПЦ? Почему одним можно, а другим нельзя?», – удивилась Inna Zhuravel-Wilcock.

Ранее протоиерей Михаил Ардов раскритиковал шоу с камерами во время таинства венчания Собчак и Богомолова, назвав это «дикостью».

В пятницу состоялась свадьба Богомолова и Собчак. Молодожены катались в открытом катафалке.

В 2003 году в Нижнем Новгороде снесли церковь, в которой состоялось венчание двух геев, сообщает портал Credo.Press.

Двух мужчин обвенчал священник Нижегородской епархии Владимир Энерт. Постановлением Священного Синода «за кощунство над таинством венчания» его отлучили от священного сана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД