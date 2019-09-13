Сергей Лазарев рассказал как уснул за рулем и едва не погиб

Певец Сергей Лазарев рассказал, как едва не погиб в ДТП после того, как уснул за рулем.

«Я прилетел ночью с гастролей. Сел в машину и поехал домой. У меня было несколько концертов, перелеты. В результате я уснул по дороге. Это случилось на светофоре. Нога была на тормозе: в результате я покатился вперед и столкнулся с впереди стоящей машиной», – рассказал певец изданию «Собеседник.ru».

После этого исполнитель принял решение нанять водителя.

«Я понял: это сигнал, что мне нужно брать водителя. У меня очень много переездов, я толком не сплю, поэтому ездить за рулем для меня рискованно. Но я люблю водить машину – это доставляет мне удовольствие. Раньше за рулем я слушал музыку. Сейчас реже это получается делать, потому что я не вожу», – сказал Лазарев.

В сентябре 2018 года певец Дима Билан попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве.