На Украине предупредили об уничтожении металлургической отрасли

Президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков заявил, что на Украине может полностью исчезнуть металлургическая отрасль.

Каленков пояснил, что это может произойти, если будут приняты изменения в налоговом кодексе страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль», – сказал президент предприятия.

По его мнению, изменения в налоговом законодательстве поднимут налоговый гнет в четыре-пять раз, после чего рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли станут «в 10 раз больше, чем в России».

В случае принятия закона Украина уйдет с рынка Европы из-за невозможности конкурировать с более дешевой продукцией.

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