Армения освободила главного подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Власти Армении отпустили на свободу владельца подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григора Оганян, которого Россия разыскивает его в связи с расследованием убийства у ресторана экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Так как Оганян является гражданином Армении, то заниматься выяснением его возможной роли в преступлении будут не в Москве, а в Ереване, передает «Росбалт». После того, подозреваемый провел под стражей максимально возможные 40 дней, его отпустили на свободу.

После окончания расследования СК может выделить материалы в отношении Оганяна в отдельное производство и отправить их в Ереван. Рассматривать их будут уже в Армении.

Сам Оганян во время допроса в Ереване свою вину отрицал.

Напомним, Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

СК установил круг подозреваемых. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок.

Напомним, в начале июня в деле об убийстве Белянкина появился главный подозреваемый –владелец местного бара Григор Оганян.