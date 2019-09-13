Патрушев уличил чиновников в нарушении правил защиты информации

Проверки выявили нарушения правил защиты информации при использовании компьютеров и Сети чиновниками в Южном федеральном округе (ЮФО), сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев сообщил на выездном совещании в Волгограде, что «проверки в органах государственной власти и местного самоуправления свидетельствуют о допускаемых нарушениях правил защиты служебной информации при работе на компьютерах, подключенных к сети Интернет», передает ТАСС.

В частности, речь идет об использовании «неучтенных съемных носителей информации, несертифицированного программного обеспечения», а также о несанкционированном подключении «мобильных устройств и беспроводных точек доступа, взаимодействующих с сетью Интернет».