Минтруд оценил повышение МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей потребует 20,9 млрд рублей в 2020 году из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов – 15,1 млрд рублей», – передает ТАСС слова Топилина.

Министр отметил, что МРОТ будет увеличен на 7,5%.

«По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.», – сказал Топилин.

Напомним, в четверг Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне в 12 тыс. 130 рублей.