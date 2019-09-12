Захарова не позволила украинскому журналисту увильнуть от вопроса о Вышинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга с трудом добилась от украинского журналиста Романа Цимбалюка ответа на вопрос о главе портала РИА «Новости Украина» Кирилле Вышинском.

Захарова поинтересовалась у Цимбалюка, будет ли тот брать интервью у Вышинского. Цимбалюк принялся говорить о медали «За присоединение Крыма», которую получил Вышинский, передает РИА «Новости».

Тогда Захарова вновь повторила свой вопрос, указав, что СМИ Украины не могут позволить себе полноценное интервью с представителями российской стороны. Новая попытка Цимбалюка избежать ответа на вопрос рассмешила Захарову.

Она еще раз спросила: «Вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским?». Цимбалюк сказал, что для этого требуется согласие не только Вышинского, но и руководства УНИАН.

Захарова назвала классическим проявлением пропаганды ситуацию, когда украинская сторона лишает свою аудиторию возможности услышать «прямую речь» из России.

Официальный представитель МИД России выразила надежду, что появился «правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике СМИ» и приступить к «нормальной журналистской работе».

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Видео брифинга доступно по ссылке (разговор с Цимбалюком – с 1:07:45).

Напомним, состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

Сам Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе.

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