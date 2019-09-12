Роскосмос опубликовал документы о секретной советской ракете

Роскосмос опубликовал секретные советские документы, в которых идет речь об объектах «Е», обеспечивающих получение второй космической скорости, попадание в Луну и облет спутника Земли.

«Предложения по созданию первых автоматических лунных станций были одобрены на высшем уровне и узаконены постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 марта 1958 года за номером 343-166. Документ определяет разработку первых космических аппаратов, обозначенных как «Объекты Е», «обеспечивающих получение второй космической скорости и попадание в Луну (1-й вариант), а также облет вокруг Луны (2-й вариант)», и срок подготовки и осуществления первого пуска – октябрь 1958 года», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что в мае 1958 года конструктор Сергей Королев утвердил исходные данные по основным параметрам третьей ступени ракеты Р-7, предназначенных для объекта Е.

«Предполагалось разработать два варианта ракеты-носителя с отличающимися двигательными установками третьей ступени: первый – «изделие 8К72» планировалось оснастить двигателем РО5-154 разработки главного конструктора С.А. Косберга, второй – «изделие 8К73» – двигателем 8Д711», – говорится в публикации.

Напомним, публикация документов приурочена к 60-летию пуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Восток-Л».

Напомним, в мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны.