Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом лунной гонки между СССР и США.

В сообщении на сайте Роскосмоса говорится, что ровно 60 лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2». Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны.

«Сегодня госкорпорация «Роскосмос» публикует ряд рассекреченных документов, позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы. Благодарим руководство архивов Президента Российской Федерации, РКК «Энергия» им. С.П. Королева, кабинет-музея академика М.В. Келдыша за сотрудничество», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Среди опубликованных документов докладная записка Михаила Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли», справка о траекториях полета к Луне, справка по весовым, энергетическим и летно-тактическим характеристикам трехступенчатых изделий на базе 8К71 и многие другие документы.

Из докладной записки ракетчика Михаила Тихонравова, работавшего тогда в профильном НИИ-4 Минобороны СССР, можно узнать, что первый искусственный спутник Земли, запущенный Советским Союзом 4 октября 1957 года, мог весить не около 80 килограммов, а несколько тонн.

«Простейший спутник мыслится как аппарат без людей, движущийся по эллиптической орбите и предназначенный для научных целей. Вес такого спутника мог бы быть порядка 2000-3000 килограммов, считая и научную аппаратуру», – передает РИА «Новости» текст записки Тихонравова.



Отмечается, что конструкция с устройствами ориентации должна была весить порядка 1,3 тонны, источники питания – 280 килограммов (причем рассчитаны они были лишь на шесть часов работы) или 100 килограммов, если бы их можно было заряжать от Солнца. Средства связи должны были весить 650 килограммов, причем среди них предусматривалась и кассета с устройствами для ее спуска на Землю. На научную аппаратуру отводилось от 510 до 1250 килограммов.

В записке также приводятся размышления инженера о способах ориентации спутника в пространстве и радиосвязи аппарата с Землей. Предполагалось, что для связи со спутником потребуется три-четыре станции на территории СССР. Кроме того, в состав аппарата нужно было включить «запоминающее устройство», которое передавало информацию, полученную во время нахождения его в радиотени (за горизонтом).



Согласно приведенным расчетам инженеров, такой спутник мог бы вращаться на орбите высотой 300-400 километров, причем продержался бы на ней не менее 10 лет без коррекции.



В этом же документе приводятся размышления о возможности создания пилотируемых космических кораблей для сборки ракет на орбите Земли с последующим полетом к Луне или другим планетам.



«При взлете со спутника-станции, изделие Р (ракета – прим. ВЗГЛЯД), предназначенное для посадки на Луну и возвращения на Землю, будет иметь вес порядка 100 тонн (при удельной тяге 310 и том же весе полезного груза). Межпланетные полеты становятся реальными и возможность их осуществления может значительно приблизиться», –говорится в записке.

Напомним, в мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны.

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