Путин поздравил Нурмагомедова с защитой чемпионского титула

Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова с защитой чемпионского титула.

Нурмагомедовы приехали в аэропорт Дагестана, чтобы проводить президента, посетившего республику, передает ТАСС.

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой, сильный, крепкий боец», – обратился Путин к спортсмену и его отцу.

«Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», – отметил глава государства, обращаясь к бойцу.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в ходе боя его отец был в метре от него, так, что с ним можно было разговаривать. Отец сказал, что все время советовал сыну не суетиться.

Спортсмен признался, что «во втором раунде чуть-чуть задержался в стойке, один [удар] пропустил», после чего начал предпринимать активные действия. «Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества, а не позволять ему сделать то же самое», – ответил Путин.

Нурмагомедов добавил, что предполагал, что его противник будет крупнее. «Смотрю, он меньше, и потом в клинче тоже чувствуется, что уступает физически, я подумал, что придется его завозить», – пояснил Хабиб.

Он добавил, что на арене было очень жарко, из-за чего у него возникали трудности. Боец сказал, что тело соперника в таких условиях скользит, и это приходится учитывать. При этом атлет добавил, что атмосфера на арене была дружественной.

«Постоянно дерешься, заходишь и публика поддерживает своего. Ты привык, что освистывают, а тут заходишь, и вся публика тебя поддерживает. А этот фактор я не учитывал», – сказал Нурмагомедов.

Также спортсмен и президент обсудили процесс акклиматизации в ходе командировок. Путин пояснил, что здоровье ему помогают поддерживать занятия спортом.

«Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело», – сказал Хабиб главе государства.

«Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов. Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть», – сказал российский лидер.

Нурмагомедов рассказал, что на полную акклиматизацию у него уходит неделя. При этом бойцы перед боем всегда спрашивают, когда прилетел их противник, и используют эту информацию для подготовки, отметил атлет.

7 сентября чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.