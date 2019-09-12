Геращенко собрались лишить права голоса в Раде за слова о «зеленых человечках»

Регламентный комитет Верховной рады рекомендовал лишить соратницу экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко права голоса на пять ближайших заседаний за оскорбление в адрес правящей партии «Слуга народа».

В решении указывается, что оно необходимо для «предупреждения дальнейших нарушений норм депутатской этики» со стороны Геращенко. Также избирателей решено проинформировать о принятых в ее отношении мерах через газету «Голос Украины». Окончательное решение примут на пленарном заседании Рады, где большинство принадлежит партии «Слуга народа», передает ТАСС.

Речь идет о выступлении Геращенко во вторник, когда произошла перепалка между депутатами от «Слуги народа» и «Европейской солидарности». Бывшая вице-премьер заявила, что «пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым (так в Киеве называют воссоединение России и полуострова – прим. ВЗГЛЯД), а сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент».

Депутаты от пропрезидентской фракции попытались прервать Геращенко выкриками и аплодисментами, однако она продолжала свое выступление. Сопредседатель партии «Европейская солидарность» потребовала от спикера Рады Дмитрия Разумкова «успокоить свой югенд» и «не затыкать оппозицию».

В итоге Геращенко просто отключили микрофон, назвав недопустимыми использованные ей сравнения.

Во вторник в Раде разразился первый скандал после начала работы нового состава: парламентская оппозиция в полном составе обвинила партию президента Владимира Зеленского в нарушении конституции и узурпации власти в связи с принятием законопроекта об импичменте главы государства, так как правящая фракция приняла законопроект в первом и втором чтении за один день, не делая никаких поправок.