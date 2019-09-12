В Раде призвали к межпарламентскому диалогу с Россией

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский считает, что для улучшения отношений между Россией и Украиной необходимо восстановить межпарламентский диалог, а также дипломатические отношения в полном объеме.

«Без начала диалога невозможно восстановление нормальных отношений между двумя странами. Сейчас диалог практически прекращен. Есть какие-то фрагментарные переговоры в рамках минской контактной группы... Важно было бы восстановить диалог на всех уровнях, это не может быть диалог только между двумя президентами.... Необходимо восстанавливать диалог между парламентариями» – цитирует РИА «Новости» Новинского.

Депутат считает, что «необходимо создать группу между депутатами Верховной рады Украины и депутатами Госдумы России или Совфеда».

«В рамках такого межпарламентского диалога тех людей, которым доверили избиратели представлять их интересы, и начать диалог, может быть, в рамках Минска или в Страсбурге на полях ПАСЕ», – отметил Новинский.

Также он заявил о том, что «необходимо восстановить, в первую очередь, дипломатические отношения». «Сейчас наши диппредставительства работают в условиях, когда там присутствуют временные поверенные в делах. А это официальное средство, официальный канал коммуникации между двумя странами. Это нужно восстанавливать», – сказал парламентарий.

Новинский уточнил, что стоит также восстановить экономические отношения, «прежде всего, между неподконтрольными территориями Донбасса и Украины, а следующий этап – восстановление экономических отношений между Украиной и Россией».

«Сейчас это находится на самом низком уровне, взаимный товарооборот находится на самой низкой точке за все время независимости Украины», – уточнил депутат.

Ранее в США отметили положительную тенденцию в отношениях между Россией и Украиной после взаимообмена заключенными, который состоялся 7 сентября.

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