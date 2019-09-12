Госдума ввела налоговые льготы для садоводов и огородников

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.

Принятым законом вносятся изменения в положения Налогового кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме. Садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение, передает РИА «Новости».

Кроме того, в настоящее время взносы членов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль таких организаций. Принятый закон распространяет эту норму на платежи, осуществляемые лицами, ведущими садоводство или огородничество, в индивидуальном порядке.

Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как дачникам избежать налога на теплицы.