Избивший пенсионерку уральский священник попал в новый скандал

Священнослужитель Дионисий Васецкий, которого ранее обвиняли в избиении пожилой сотрудницы Магнитогорской епархии, оказался в центре скандала после того, как нагрубил пользовательнице соцсети «ВКонтакте».

Васецкий вступил в спор с пользовательницей соцсети Анной Королевой. Девушка сообщила в записи на своей странице, что священник нагрубил ей при обсуждении женского маникюра. Она также прикрепила скриншоты его комментариев.

Отметим, что в данный момент комментарии Васецкого и его страница удалены.

Секретарь Магнитогорской епархии отец Лев Баклицкий заявил, что Васецкий уже не является клириком церкви в Магнитогорске, передает Ura.ru.

«По решению священного синода епископ Иннокентий переехал в Казань, за ним отправились другие священнослужители, в том числе и Васецкий. Поэтому комментарий я дать не могу, так как он уже не наш подчиненный», – пояснил он.

При этом комментарий у служителей Казанской епархии получить не удалось.

До этого, в апреле, РПЦ инициировала проверку после того, как на имя патриарха Кирилла пришло письмо от служительницы Магнитогорской епархии. В нем 58-летняя женщина рассказала, что была избита Васецким из-за того, что припарковалась не в том месте.

Напомним, в августе стало известно об инциденте в Мариенбургской церкви в Гатчине. Игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери.

После Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.