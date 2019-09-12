Избирком Ставрополья объявил о победе Владимирова на выборах губернатора

Избирательная комиссия Ставропольского края официально утвердила итоги выборов главы региона, признав победителем действующего губернатора Владимира Владимирова.

«Признать выборы губернатора Ставропольского края состоявшимися и действительными. <...> Считать избранным на пост губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова, за которого проголосовали 79,64% избирателей», – сообщил председатель комиссии Евгений Демьянов, передает ТАСС.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня.

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