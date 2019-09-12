Волонтеры Вологодской области продолжили помогать семье пропавшей из песочницы девочки

Волонтеры в Вологодской области собрали деньги для двухлетней Василисы и ее семьи. Помочь им они решили после того, как увидели их дом.

Выяснилось, что дом многодетной семьи больше напоминал разваливающийся барак: кругом разруха – отваливается штукатурка, дыры в стенах, а в некоторых местах даже провалились полы, передает «Царьград».

По данным издания, многоквартирный дом, в котором живет семья Василисы, аварийный, но с очереди на расселение он снят.

Волонтеры, собрав деньги в Сети, закупили стройматериалы и начали подготовку квартиры к приезду Василисы.

Сама девочка сейчас находится в больнице, но уже переведена из реанимации в палату. К ней пустили и мать, несмотря на то что на женщину было заведено уголовное дело по оставлению ребенка в опасности.

Напомним, 4 сентября двухлетняя девочка пропала из песочницы в селе Красное под Вологдой. Ее нашли на третьи сутки.

Ранее Следственный комитет заявил, что число случаев безвестного исчезновения детей в России в 2019 году возросло на 7%.

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