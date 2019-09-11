В России участились случаи пропажи детей

Следственный комитет заявил, что число случаев безвестного исчезновения детей в России в 2019 году возросло на 7%.

«В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказано в сообщении СК России.

В ведомстве отметили, что при исчезновении детей важную роль играет временной фактор, поэтому следователям СК России поставлена задача незамедлительного реагирования. Отмечается, что для розыска детей в зависимости от обстоятельств происшествия привлекаются сотрудники МЧС России, поисковые отряды, волонтеры, а также используется весь криминалистический потенциал ведомства – беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов.

«Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия», – уточнили в СК России, отметив, что все-таки «не всегда несовершеннолетнего удается найти живым». В ведомстве сообщили, что причиной гибели ребенка может стать несчастный случай или преступление.

Так, в Кирове Калужской области после трех дней поисков было обнаружено тело девятилетнего Даниила Артемова.

Однако некоторые поиски заканчивались благополучно. Например, в Красноярском крае четырехлетний мальчик, пропавший в тайге, был найден живым, а в Вологодской области на третьи сутки нашли двухгодовалую девочку, которая пропала из песочницы.

«Родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни», – заключили в СК России.