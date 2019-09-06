Найден пропавший в тайге под Красноярском ребенок

Поисковые группы обнаружили четырехлетнего мальчика, пропавшего в тайге Ирбейского района Красноярского края, сообщили в краевом главке МЧС.

«Никаких подробностей пока нет. Местность очень отдаленная. Все выясняем», – приводит РИА «Новости» сообщение главка.

По информации СК, ребенка нашли «живым и здоровым, его нашли в болоте на расстоянии километра от поселка».

В волонтерском движении «Поиск пропавших детей» пояснили, что поиск осложнила болотистая местность. Кроме того, в тех местах часто возникали перебои с сотовой связью.

В поисках были задействованы более 300 человек – полицейских, спасателей, кинологов, сотрудников администрации Ирбейского района, волонтеров и местных жителей.

Из-за пропажи ребенка СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ребенок пропал в четверг вечером. По предварительной версии, отец ребенка вечером ушел в лес за грибами. Дома с четырьмя детьми осталась его 33-летняя супруга. Двух старших детей женщина оставила играть во дворе, а сама пошла в дом, чтобы проследить за малышами. Спустя полчаса женщина вышла на улицу и не смогла найти своего старшего сына.

Трехлетний брат мальчика как смог объяснил, что ребенок ушел через огород в лес. В полутора километрах от дома следователи обнаружили следы обуви, которые могут принадлежать пропавшему ребенку.

Соседи характеризуют и мать и отца лишь с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей. По их словам, семья занимается воспитанием детей в полной мере.

Ранее в Вологодской области из песочницы пропала двухлетняя девочка. Ее нашли живой на третьи сутки поисков неподалеку от села. По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, состояние девочки тяжелое, ее доставили к медикам.