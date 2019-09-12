Украинцы нашли «затерянную» пещеру в Антарктиде

Участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду нашли «затерянную» ледниковую пещеру с озерами и рекой, сообщает пресс-служба минобразования Украины.

Пещера на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернадский», была найдена еще в ходе первых антарктических экспедиций.

«Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило», – рассказал руководитель экспедиции Игорь Дикий, сообщается на сайте ведомства.

Он уточнил, что обнаружить вход в пещеру удалось не сразу: «Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея – домика Ворде – нам повезло: мы нашли вход в затерянную пещеру».

Отмечается, что общая длина ходов пещеры, расположенной в три этажа, составляет около 200 метров, в ней находятся подледная река и два озера. Также ученые нашли перо птицы, которое «точно не принадлежит пингвину».

Напомним, станция «Академик Вернадский» на острове Галиндез функционирует с 1996 года. Она была основана в 1953 году британскими исследователями под названием «Фарадей», однако впоследствии ее передали Украине на безвозмездной основе.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о роли русских в открытии Антарктиды, которое произошло 200 лет назад во время первой русской атлантической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.