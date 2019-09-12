Верховный суд США поддержал Трампа в вопросе убежища для мигрантов

Решение главы американского государства Дональда Трампа ограничить предоставление убежища мигрантам одобрено Верховным судом США, говорится в судебном постановлении.

Трампа поддержали семеро судей, двое выступили против, передает РИА «Новости».

Президент США заявил о «большой победе».

Белый дом решил отказать в убежище мигрантам, которые прежде, чем пересечь границу США с Мексикой, прошли через территорию другого государства.