Трамп отложил повышение пошлин против товаров из Китая

США отложат повышение пошлин на китайские товары, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

В начале октября в США пройдет очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, передает РИА «Новости».

Трамп сообщил в Twitter, что пошлины отложены с 1 до 15 октября. Как заявил Трамп, об этом его попросил вице-премьер Китая Лю Хэ.

Президент США объяснил свой «жест доброй воли» празднованием 70-летия Китайской Народной Республики.

Речь идет о повышении пошлин с 25% до 30%. Повышение коснется товаров на 250 млрд долларов.