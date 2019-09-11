Обнаружена первая пригодная для жизни экзопланета с водяным паром в атмосфере

Космический телескоп «Хаббл» позволил астрономам обнаружить водяной пар в атмосфере экзопланеты K2-18b, сообщают информационные агентства. Астрономы впервые нашли пригодную для жизни планету вне Солнечной системы с водяным паром в атмосфере.

Как сообщается в журнале Nature Astronomy, K2-18b в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли. При этом экзопланета теоретически может поддерживать жизнь, поскольку располагается в зоне обитаемости своей звезды. Ученые полагают, что температуры на планете напоминают земные.

На K2-18b есть вода в жидкой форме. По словам исследователей, нельзя утверждать, что на планете найдутся океаны, но такая возможность существует. Джованна Тинетти, которая входит в число авторов исследования, называет K2-18b «лучшим кандидатом» среди экзопланет, если речь идет о поиске жизни вне Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

K2-18b стала первой среди 4 тыс. обнаруженных экзопланет, которая обладает и каменистой поверхностью, и водой в атмосфере. Обычно исследователи находят либо газовых гигантов, либо каменистые планеты без атмосферы.

Однако ученые подчеркивают, что «K2-18b - это не Земля 2.0». При этом экзопланета, по словам еще одного автора исследования Ангелоса Циараса, «приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: является ли Земля уникальной?».

В 2018 году астрономы скорректировали положение «зоны жизни» у нескольких сотен недавно открытых экзопланет и выделили те, на которых существуют условия для зарождения живых существ.