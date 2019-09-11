Канделаки заявила о поражении всех противников Серебренникова

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру является поражением для всех поддержавших обвинение против Кирилла Серебренникова.

«Возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру – поражение всех тех, кто поддерживал обвинение против Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Всех тех, кто в меру собственной испорченности решил, что режиссер с мировым именем не погнушается дешевым воровством», – написала она в своем Telegram.

Она заявила, что ей бы хотелось окончательного закрытия дела и права обвиняемых на реабилитацию.

«А Нина Масляева (бухгалтер из дела «Седьмой студии» - прим. ВЗГЛЯД) теперь может кусать локти и думать: в чем же таком она сознавалась и ради чего добровольно дала основание для подозрений в адрес своих бывших руководителей?» – пишет Канделаки.

Телеведущая заметила, что у русского театра прекрасная репутация.

«Зачем нужно было портить ее изнутри – вот такими вот обвинениями, – вопрос очевидный. Я надеюсь, что художественная миссия, которую взял на себя Кирилл, окажется выше его обиды, на которую он, безусловно, имеет право. И, конечно, поздравляю Серебренникова с премией «Человек года» – согласитесь, счастливое стечение событий», – подытожила она.

Ранее в среду суд прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.

Отмечалось, что на предыдущем заседании в суд предоставили финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия проекта Серебренникова «Платформа» как значительное культурное явление. По данным экспертизы, на «Платформу» было затрачено 216 млн рублей при стоимости 260 млн рублей – и режиссер деньги сэкономил, а не украл.

8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозревались в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».