Ополченец погиб в ЛНР при обстреле со стороны Киева

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в ходе обстрела со стороны украинских силовиков погиб ополченец, сообщил глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Получил множественные ранения, не совместимые с жизнью, один защитник ЛНР», – цитирует его РИА «Новости».

По словам представителя Народной милиции ЛНР, в 14.45 (совпадает с мск) силовики второй раз за сутки обстреляли из минометов станкового противотанкового гранатомета позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Фрунзе.

В конце августа трое ополченцев были захвачены в плен при столкновении с боевиками.