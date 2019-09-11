Продолжительность жизни в России существенно выросла

Продолжительность жизни в России увеличилась в среднем на восемь лет за последние два десятилетия, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«За последние 20 лет здравоохранение, действительно, шагнуло вперед, за 20 лет продолжительность жизни увеличилась в среднем почти на восемь лет, младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза... материнская смертность сократилась практически в пять раз», – приводит РИА «Новости» слова Мурашко.

Ранее министр здравоохранния России Вероника Скворцова заявила, продолжительности жизни россиянок выросла до 78,5 лет, мужчины в России стали жить до 68,5 лет.

В августе сообщалось, что за последние полгода продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года.