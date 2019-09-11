Рынок акций немного снизился в начале торгов

Рынок акций РФ незначительно снижается в начале дня, несмотря на умеренное повышение рынка нефти.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,01% – до уровня 2787 пунктов, индекс РТС – на 0,15%, до 1342 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА «Новости»

Отметиим, что стоимость нефти утром повышается на 0,7% – до 62,81 доллара за баррель по марке Brent.