Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Утром в среду мировые цены на нефть растут на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% – до 62,92 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,92%, до 57,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 млн баррелей после роста на 400 тыс.баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позже в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о более скромном снижении запасов – на 2,6 млн баррелей.

Также участники торгов обратили внимание на краткосрочный прогноз минэнерго США, опубликованный во вторник вечером. Ведомство понизило прогнозы по добыче нефти в стране в 2019 и 2020 годах на 30 тыс. баррелей – до 12,24 млн и 13,23 млн баррелей в сутки соответственно.

Снижение запасов в США и прогноза по добыче ослабило опасения переизбытка сырья на мировом рынке.

Ранее нефть подорожала на оптимизме относительно соглашения ОПЕК+.