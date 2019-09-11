Командир «Альфы» рассказал о взрыве в посольстве США в Москве

Счастливый случай уберег здание посольства США в Москве от разрушения в результате взрыва, устроенного душевнобольным в 1979 году, рассказал командир группы «Альфа», Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев.

В канун своего 85-летия, отмечаемого в среду, Зайцев рассказал, что та операция по обезвреживанию злоумышленника была первой боевой операцией в истории «Альфы». 28 марта 1979 года, неизвестный человек проник на территорию посольства и потребовал от американских дипломатов обеспечить его выезд в США. В случае невыполнения своего требования он пригрозил взорвать имеющееся у него самодельное взрывное устройство.

Спецназовцы прибыли на место и обговорили все детали операции с представителями МИД СССР и посольства США.

«Не исключали, что придется применять оружие. На все были получены соответствующие разрешения американской стороны. И одновременно было принято решение вести переговоры с этим преступником, потому что мы не знали о нем ничего. Эту часть возложили на меня», – передает РИА «Новости» слова Зайцева, командовавшего группой в то время.



«Разговор был очень нудным, прямо скажу. Но, тем не менее, мне все-таки удалось его раскачать. Он сообщил о себе, что его зовут Власенко Юрий Михайлович, 1953 года рождения, житель города Херсона, в прошлом моряк торгового флота. Сдавал вступительные экзамены в МГУ, не прошел. Но в ходе дальнейшей беседы у меня сложилась твердое убежденное мнение, что мы имеем дело с психически неполноценным человек, что в последующем подтвердилось», – сказал он.

Он добавил Власенко все время держал один палец на спусковой тяге, будучи готовым в любой момент подорвать самодельную бомбу.

Зайцев рассказал, что спецназовцам дали команду обездвижить Власенко выстрелами в плечо и предплечье правой руки.

«Мы рассчитывали, что Власенко отпустит спусковую тягу, и тогда можно будет его обезвредить и так далее», – пояснил он.

Выстрелы прозвучали, но Власенко забежал в одно из служебных помещений, где привел взрывное устройство в действие.

«Там была покорежена мебель, возник пожар. Власенко донесли до машины скорой помощи, но в ней он скончался от смертельных ран, полученных при взрыве», – рассказал Зайцев.

Он рассказал также, что позже специально созданная оперативно-техническая комиссия сделала вывод, что трехсекционное взрывное устройство сработало не полностью.

«В первой секции был пороховой заряд, во второй секции – тротиловый заряд, а в третьей секции – самой мощной по своей разрушительной силе – поллитра пикриновой кислоты. И было сделано заключение, что если бы сработал третий отсек, то здание американского посольства могло было быть частично разрушено», – добавил он.