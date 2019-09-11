Семья «американского шпиона» Смоленкова в США сбежала из дома из-за журналиста

Появление журналиста привело к тому, что семья, предположительно, информатора США Олега Смоленкова сбежала из дома в Стаффорде, сообщил их сосед Грег Талли.

Журналист Daily Beast пришел к Талли накануне. От журналиста Талли и узнал, кем может быть его сосед, передает РИА «Новости».

После этого, журналист «напугал» женщину из другого дома, «она звонила, говорила, что какой-то неизвестный задает вопросы про соседей», рассказал Талли. Он успокоил соседку, объяснив, что та имеет дело с журналистом.

«Она и ее муж поговорили с ним», – сказал Талли.

От соседей он узнал, что сотрудник Daily Beast остался сидеть в машине, ожидая приезда русской семьи вечером. Те, заметив журналиста, зашли в дом на «15 секунд», после чего «уехали на обеих машинах».

Корреспонденту РИА «Новости» соседи, на которых сослался Талли, дверь уже не открыли, а только выглянули из-за занавески.

Напомним, СМИ США утверждают, что в близком окружении российских властей якобы работал «агент США». Российские СМИ предположили, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который исчез вместе с женой Антониной в 2017 году. В американских регистрационных документах обнаружился дом в Стаффорде, владельцами которого указаны Oleg & Antonina Smolenkov.