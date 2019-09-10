Переход Германии на возобновляемые источники энергии оказался бесполезным

Выбросы углекислого газа в атмосферу не снизились после перехода Германии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), при этом стоимость энергии для потребителей увеличилась, рассказала старший исполнительный вице-президент Electricite de France (EDF) Марианн Легно.

«Если мы посмотрим на процесс перехода от использования одних видов энергии к другим в Германии, что стало решительными политическими мерами, уровень выбросов углекислого газа сейчас такой же, какой был в 90-х годах. Тем не менее, огромная сумма затрат возложена на жителей и налогоплательщиков, потому что были инвестированы огромные суммы в возобновляемые источники энергии. И когда нет солнца или ветра, нужна базовая нагрузка. Что является базовой нагрузкой в Германии? Это бурый уголь», – цитирует «Интерфакс» слова Ленго на Мировом энергетическом конгрессе.

По ее словам, «цены (на энергию в Германии) для промышленных потребителей на 30% выше, чем во Франции». «Давайте оперировать фактами и цифрами, а не идеологией!», – добавила она.

Кроме того, Ленго подчеркнула, что каждая страна должна разрабатывать свой комплекс решений в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Германия в 2019 году произвела больше энергии при помощи воды, солнца и ветра, чем при помощи АЭС и ТЭС.