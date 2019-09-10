Парламент Эстонии отказался от полного перехода образования на государственный язык

Парламент Эстонии не поддержал законопроект о полном переходе образования на государственный язык, который инициировала крупнейшая оппозиционная Реформистская партия.

«За предложение реформистов проголосовали 32 депутата, против было подано 44 голоса, 12 депутатов не приняли участие в голосовании. В зале присутствовали 97 депутатов. Всего в парламенте 101 депутат. Таким образом, в поддержку идеи о полном переводе образования на эстонский язык не удалось набрать минимально необходимый 51 голос, и законопроект был снят с дальнейшего обсуждения», – сказано в сообщении парламента, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это уже вторая попытка реформистов провести закон. Прежний состав парламента Эстонии в декабре 2018 года также отказался полностью переводить обучение в детских садах и школах на государственный язык.

Член фракции Центристской партии Ааду Муст отметил, что расширение использования эстонского языка и введение эстоноязычного образования должно происходить «эволюционным, а не революционным путем», поэтому сначала нужно подготовить необходимые учебные материалы.

А независимый депутат парламента Раймонд Кальюлайд подчеркнул необходимость при обсуждении языковых вопросов учитывать мнение русского сообщества. «По моей оценке, нельзя проводить серьезную реформу русских школ, не привлекая к этому русское сообщество. Говорить о реалистичной реформе можно будет только тогда, когда русское сообщество поддержит ее цели», – написал Кальюлайд в своем блоге.

Ранее входящие в правящую коалицию Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия Isamaa внесли на рассмотрение в парламент проект решения, согласно которому правительству будет дано задание выработать программу развития эстонского языка на период с 2021 по 2035 год.

В апреле 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что сохраняющаяся в стране двуязычная система школьного образования является угрозой для эстонского языка и культуры, а также для сплоченности общества.