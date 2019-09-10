Украина собралась вернуть из России еще 113 человек

Украина хочет освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова заявила, что в данный момент в России находятся 113 граждан, в возвращении которых заинтересован Киев, передает РБК.

По ее словам, с российской стороны обмен курировал зампред правительства Дмитрий Козак, со стороны Киева – помощник президента Андрей Ермак.

Омбудсмен также подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым продолжить обмен.

По мнению Денисовой, еще один может состояться до конца года.

«Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет», – передает ее слова ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «1+1».

Ранее Денисова сообщила, что Россия помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц.

До этого она заявляла о подготовке ко второму этапу обмена заключенными с Россией.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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