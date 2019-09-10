На Украине назвали число помилованных Россией граждан

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц.

«Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один – (Эдем – ред.) Бекиров освобожден под личное обязательство, 24 моряка были освобождены под мое личное обязательство как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ», – сказала Денисова в эфире телеканала «1+1», передает РИА «Новости».

Ранее Денисова заявляла о подготовке ко второму этапу обмена заключенными с Россией.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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