Индексы Мосбиржи и РТС снизились

Индекс Мосбиржи на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,13% и составил 2783,03 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки 1337,53 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.