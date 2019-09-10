Роспотребнадзор решил сократить СанПиН в 40 раз

Роспотребнадзор модернизирует санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормы, к 2021 году из 424 действующих правил останется 10, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате большой работы, проводимой учеными РАН и практиками Роспотребнадзора, экспертами и представителями общественных объединений, вместо 424 нормативно-правовых актов, действующих сегодня, с 1 января 2021 года начнут действовать 10 нормативно-правовых актов, а также дополняющие их методические рекомендации и специально разработанные иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением», – передает ТАСС сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по разделу «Эпидемиология» были пересмотрены 58 документов, требования систематизировали и создали единый проект санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней».

Также было актуализировано 65 гигиенических нормативов.

Напомним, в апреле сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора и предприятий общественного питания разработали проекты документов нового СанПиН, а также методические рекомендации.

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