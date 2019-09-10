Минздрав решил проверить влияние электронных сигарет на болезни легких

Минздрав подготовил письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет и заболеваний легких, сообщил сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Как написал Салагай в своем Telegram-канале, появляется все новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких. Причем наблюдается такая картина не только при потреблении никотинсодержащих, но и безникотиновых изделий.

Особенно тревожной замминистра назвал информацию из США, где специалисты связывают нескольких сотен случаев тяжелых заболеваний органов дыхания и даже случаи смерти с потреблением электронных сигарет.

«В связи с этим Министерством здравоохранения РФ подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет и заболеваний лёгких. Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации ЭС и тяжелых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации. Главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с потреблением электронных сигарет», – заявил Салагай.

Напомним, в понедельник Салагай заявил, что министерство здравоохранения России выступает за скорейшее распространение антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны.

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