Прихожане американской церкви массово отравились марихуаной

Прихожане католической церкви в американском Блумингтоне, штат Индиана, массово отравились марихуаной после того, как угостились печеньем, изготовленным 74-летним посетителем, пишет NZ Herald.

Лакомство принес 74-летний мистер Джонс. Посетители церкви сообщили врачам, что у печенья оказался соленый привкус, сообщает РЕН-ТВ.

На вызов в церковь прибыли медики, которые госпитализировали шесть прихожан в возрасте от 12 до 70 лет.

Сам Джонс заявил, что невиновен в их отравлении, однако у него дома обнаружили субстанцию со следами марихуаны, из которой он готовил печенья.

В итоге пожилой мужчина сдался и признал вину.

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