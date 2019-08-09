Онколог назвал семь первых симптомов рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин назвал семь симптомов рака, которые могут указывать на онкологическое заболевание.

Так, врач посоветовал запомнить перечень из семи симптомов, своевременное обнаружение которых поможет вылечить заболевание на ранней стадии. Обратить внимание стоит на любые необычные кровотечения или выделения; уплотнения или утолщения на теле; любая длительно не заживающая язва; проблемы с кишечником или мочевым пузырем; охриплость голоса или длительный кашель; расстройство пищеварения или трудности при глотании; любые заметные изменения в бородавке или родинке.

«Кроме того, врачам общей практики, да и каждому человеку необходимо настороженно относиться к любым неясным симптомам, не вписывающимся в схемы привычных заболеваний. В случае возникновения даже легкого подозрения надо проверяться на рак – пусть лучше опухоль не будет обнаружена, чем пропущена», – отметил эксперт в интервью с изданием «Профиль».

Абашин подчеркнул, что рак уже не является фатальным заболеванием, при раннем обнаружении болезни значительно возрастает вероятность успешного лечения.

Ранее больные раком мозга назвали ряд симптомов заболевания, которые они поначалу игнорировали.