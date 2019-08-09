Пользователи Сети восхитились проездом «скорой» через пробки в Петербурге

В Сети пользователи выразили восхищение действиями водителей в Санкт-Петербурге, которые помогли машине скорой помощи, перевозившей тяжелобольного ребенка, быстрее добраться до больницы.

Видеозапись опубликована на портале «Яплакал». Ролик выложил в Сеть знакомый водителя «скорой» отметив, что тот благодарит автомобилистов за помощь.

«Хочу передать от моего друга, который работает водителем на скорой помощи, спасибо водителям которые вчера помогали ему добраться по пробкам до стационара с тяжелобольным ребенком. Место действия - Санкт -Петербург. Видео прислал он, ребёнка спасли! Спасибо», –написал автор.

Комментаторы отметили «хорошие и добрые новости», а также подчеркнули, что такое поведение водителей в подобной ситуации естественное и правильное.

6 августа в силу вступил закон, согласно которому ужесточается наказание за воспрепятствование работе медиков, а также за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.