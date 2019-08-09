В Киеве объяснили «зраду» с допуском российского самолета в украинское небо

Несмотря на существующий запрет на авиасообщение между государствами, Украина разрешила самолету из России пролететь над своей территорией для предотвращения возможной аварийной ситуации, сообщила пресс-секретарь ГП «Украерорух» Руслана Данылив.

«Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут про «зраду» – это абсолютно безосновательно», – отметила Данылив в эфире украинского телеканала «Oboz TV».

По словам Данылив, в данной конкретной ситуации у ГП «Украерорух» не было права поступить иначе. «Если, не дай Бог, что-то случилось бы с этим самолетом в грозу, где он вылетал, то это была бы вина Украины», – заявила Данылив.

Она уточнила, что Украина может разрешить российскому самолету вход в свое воздушное пространство только в случаях потенциально опасных метеоявлений.

Накануне Boeing-738 авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс из итальянского Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.