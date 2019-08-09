Путин направил приветствие участникам форума «Машук-2019»

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам молодежного форума «Машук-2019», об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С каждым годом он (форум) вовлекает в свою орбиту все большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек», – цитирует обращение президента к участникам форума сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что за последние десять лет форум стал центром притяжения для талантливой, энергичной и инициативной молодежи России и зарубежных стран.

«Уверен, что дни, проведенные вами на Ставрополье, будут наполнены творчеством и созиданием, дружеским общением и встречами с интересными собеседниками – представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, спорта, СМИ», – отметил Путин.

Он также пожелал участникам ярких впечатлений и успехов.

В юбилейном форуме примет участие 3000 молодых людей из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, иных субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Откроет форум губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Площадкой проведения мероприятия вновь станет город Пятигорск, где у подножия горы Машук будет развернут лагерь для реализации образовательной и культурной программы форума.

Цель форума в 2019 году – формирование у участников вектора развития «Счастливый и самореализовавшийся человек на своей комфортной и современной территории» путем создания команд и сетевых проектов по реализации «точек роста» СКФО и развития личностного потенциала участников форума.

Форум является одним из центральных событий молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе. На площадке форума молодежные лидеры семи субъектов округа формируют предложения по повышению уровня безопасности на Северном Кавказе путем разработки и защиты в рамках грантового конкура проектов, направленных в том числе на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде.