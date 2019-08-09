Россияне стали меньше доверять окружающим

Динамика межличностного доверия среди россиян имеет отрицательный характер. Почти половина граждан России признаются, что у них мало или совсем нет людей, которым можно доверять, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России.

Так, почти 30% россиян считают, что людей, которым стоит доверять, стало меньше. Обратного мнения придерживаются 6% респондентов, пишет «Российская газета».

В то же время более 30% россиян (32-34% в зависимости от территории и времени проведения исследования) доверяют своему социальному окружению.

При этом молодежь испытывает наибольшие надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия. После достижения 55 лет надежды на это заметно угасают, отмечают исследователи.

Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам (снижение на 25%), друзьям (на 18,2%) и родственникам (на 12,6%).

Вместе с тем, как отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, Россия по уровню межличностного доверия обгоняет многие страны и находится недалеко от США, где своему окружению 35% населения.

«С другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60% населения», – добавил он.