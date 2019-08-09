Президент Узбекистана пожелал киргизам мудрости и стабильности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым пожелал киргизскому народу мудрости, мира и стабильности.

В ходе телефонного разговора, который состоялся в четверг, 8 августа, президенты Киргизии и Узбекистана обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, передает «Sputnik Кыргызстан».

Кроме того, Мирзиеев пожелал братскому кыргызскому народу мудрости, мира и стабильности, сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о политической ситуации в Киргизии в связи с попытками задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

К операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа, один из которых погиб от огнестрельного ранения.

Накануне Атамбаев был задержан, после чего доставлен в Бишкек на допрос. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру столицу Киргизии взяли под контроль силовики.