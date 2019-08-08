Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии захотел уйти в отставку

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, что намерен подать в отставку после неудавшегося задержания экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.

«Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа», – заявил Опумбаев на заседании парламента, передает ТАСС.

В пресс-службе ГКНБ сообщили, что сторонники Атамбаева во время штурма захватили 40 единиц оружия, передает РИА «Новости».

«На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов», – пояснили в ГКНБ.

Число раненых сотрудников Госкомитета выросло до 27 человек, добавили там.

«В медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, пять из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое, и (он) находится в реанимации», – уточнили в ведомстве.

По этим данным, один сотрудник ГКНБ погиб, местонахождение еще одного не установлено до сих пор.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился.

Атамбаев пообещал, что все взятые в плен спецназовцы будут отпущены. Он рассказал, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил уровень подготовки спецназа Киргизии.