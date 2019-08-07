Борис Корчевников попал в аварию

Телеведущий Борис Корчевников вместе с друзьями попал в аварию, врезавшись в косулю на трассе, сообщают СМИ.

Корчевников отпраздновал именины в Борисо-Глебском храме. День святого Бориса он отправился отмечать в Старицу, однако попал в аварию по дороге – водитель наехал на косулю, сообщает «Комсомольская правда».

Из находившихся в машине никто не получил серьезных травм.

Журналист Роман Голованов сообщил, что удар оказался не слишком сильным.

«Я подумал сначала, что взорвалось колесо. Но оказалось, что сбили косулю, которая внезапно выбежала на дорогу», – рассказал он.

Еще один участник аварии священник Павел Островский назвал ДТП «внутренней встряской», которая нужна «тем, кто погрязает в суете».