Доход Эстонии от алкоголя после снижения акцизов вырос на 40%

После снижения акцизов на алкоголь поступления в бюджет Эстонии от этой статьи дохода выросли на 40%, сообщил министр финансов республики Мартин Хельме.

«Мы видим, что акциз на алкоголь в январе, марте, мае и июне поступал хуже, чем значилось в бюджетном прогнозе. В июле, напротив, мы видим очевидное повышение на 40% прогнозируемых поступлений», – сообщил Хельме в соцсетях, передает РИА «Новости».

Глава ведомства пояснил, что это предварительные данные. «Отсутствует статистика крупных магазинов в таллинских портах, которая в любом случае сделает картинку еще лучше», – подчеркнул Хельме.

Ранее парламент Эстонии принял проект закона о снижении на 25% акцизных ставок на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки, поправка вступила в силу с 1 июля.

Ранее Латвия выразила недовольство решением Эстонии снизить акцизы и обвинила Таллин в развязывании «акцизной войны».