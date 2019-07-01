Латвия обвинила Эстонию в развязывании алкогольной «войны»

С 1 июля в Эстонии на четверть снижается акциз на алкоголь. Соседняя Латвия оказалась крайне недовольна этим решением. Рига обвинила Таллин в развязывании «акцизной войны».

Законопроект о снижении на 25% акцизных ставок на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки был принят парламентом Эстонии 13 июня. Новое правило вступило в силу в понедельник. Таким образом, стоимость бутылки пива крепостью 5% в Эстонии снизилась вместе с налогом с оборота на 13 центов, а пол-литровой бутылки водки – на 1,5 евро, передает РИА «Новости».

В Эстонии надеются, что сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь и приведет к уменьшению приграничной торговли спиртным с Латвией, которая развернулась в последние годы. Кроме того, разница ставок акциза на алкоголь между Эстонией и Финляндией продолжала сокращаться в последние годы. В итоге в Эстонии стали покупать меньше алкоголя, что существенно снизило налоговые поступления в бюджет республики.

Минфин Эстонии рассчитывает, что после снижения акциза объемы приграничной торговли алкоголем сократятся на 80%, в том числе пивом – на 45%, при этом продажи пива финским туристам в Эстонии вырастут на 20%, а прочего алкоголя – на 35%.

Между тем премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш упрекнул Таллин за «развязывание акцизной войны». Он пообещал, что его страна ответит на действия соседей. Он утверждает, что между странами Балтии существовала договоренность, согласно которой решения по поводу акциза должны были согласовываться. Премьер Эстонии Юри Ратас в ответ заявил, что не знает о такой договоренности и каждая страна ведет независимую акцизную политику.

В начале июня депутат Европарламента Артис Пабрикс возмутился дороговизной эстонского пива и предрек скорый конец действующему правительству.