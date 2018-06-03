Евродепутат заявил, что цены на пиво погубят эстонское правительство

Депутат Европарламента Артис Пабрикс возмутился дороговизной эстонского пива и предрек скорый конец действующему правительству.

«Это эстонское правительство не протянет долго – цена на пиво составляет 8,45 евро за 0,5 литра», – написал Пабрикс в Twitter.

Он также пожелал удачи латвийским торговцам на границе.

Напомним, в последние годы в Эстонии повышаются акцизы на алкоголь и бензин. Жители страны выезжают за закупкой этих товаров в соседнюю Латвию, что привело к процветанию приграничной торговли. Жители Финляндии, раньше ездившие в Эстонию за дешевым алкоголем, также переориентировались на Латвию.