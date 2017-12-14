Взгляд
23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
Разделы

Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
Перейти а раздел…

С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
Перейти а раздел…

Протесты в Армении подошли к опасной черте

Лидер протестов выступает с антироссийских позиций, но теперь протестующие обходятся без лидераФото: Артем Геодакян/ТАСС
Ситуация в Ереване выходит из-под контроля властей. Премьер Саргсян поступил с лидером оппозиции Пашиняном гораздо жестче, чем Янукович с «майданщиками». Но, по мнению экспертов, будь Пашинян на свободе, он уже не смог бы совладать с митинговой стихией. Что может остановить переход власти в Армении в руки антироссийских сил?  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Ленина можно назвать могильщиком права

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
Обсуждение: 287 комментариев

Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о скорой поставке С-300 в Сирию
          Страны «Семерки» анонсировали жесткое заявление в адрес РоссииСША выступили против восстановления Сирии из руинМосква ответила на ультиматум посла СШАГазпром построит на Балтике завод за 20 млрд долларов
          Названо условие возвращения рубля к прежнему курсуАнтироссийская позиция главы МИД Германии возмутила его партиюПойманный в Москве шпион признался в связи с разведкой НорвегииНазваны самые благоустроенные регионы России
          В Раде рассказали о требовании Запада сменить власть на УкраинеПосольство США в Армении обратилось с призывом к властямКиев заявил о подготовке Россией троянского коня для «разрушения Украины»Польша собралась защищаться от России советскими зенитками

          «всеправославное единство»


          УПЦ МП прокомментировала заявление Порошенко об автокефалии

          встреча союзников


          Стало известно, какими подарками обменяются Трамп и Макрон

          «чудовищная логика»


          Россия предложила США перестать изображать «ковбоев с киберкольтами»

          «все заплатят»


          Россия отказалась пополнять капитал Всемирного банка

          обмен санкциями


          Немецкие СМИ рассказали об ударе России по «ахиллесовой пяте НАТО»

          Россия и Запад


          В Германии испугались дефицита алюминия из-за санкций

          армия и вооружения


          При создании оружия «направленной энергии» достигнута «переломная точка»

          битва за сирию


          Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

          «концепция котика»


          Антон Крылов: Мы не должны сами себя запирать в проведенных Сталиным границах РСФСР

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          «Либералам как нож в сердце»


          Лев Пирогов: А если подумать, то зачем отвлекать ребенка от гаджетов?

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?

          Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

          «Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»   23 апреля 2018, 08:06
          Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
          Текст: Владимир Веретенников

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития?

          В Финляндии давно сложилась обширная культура алкотуризма, предполагающая постоянные поездки за выпивкой на территорию соседних стран. Теперь финны в замешательстве, а их СМИ заполнили настоящие крики отчаяния: введенные Россией ограничения на вывоз алкоголя – самые болезненные санкции из тех, что можно было бы придумать.

          Характерно, что российская пресса, в отличие от финской, о новых ограничениях практически не пишет. Однако генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД подтвердил наличие проблемы:

          «Да, ограничение на вывоз спиртного в Финляндию введено, оно касается физических лиц. Собственно, ничего нового тут нет, подобные ограничения вводят и сами финны. Например, в 2016 году финское министерство социального обеспечения установило, что ввоз алкогольной продукции из стран, не входящих в европейскую экономическую зону, будет разрешен лишь после 24-часового пребывания за пределами Финляндии – вместо прежних 20 часов. Однако эта мера оказалась не слишком эффективной».

          Современный среднестатистический финн поглощает 18 литров спирта в год. Среднестатистический россиянин, для сравнения, 15 литров, и этот показатель постоянно падает.

          «Пьяные финны – это отдельная песня»

          «Сейчас трудно себе представить, но чуть более ста лет назад ни о каком финском пьянстве и речи не было. Как не было его и в России. То есть факты пьянства были, но они не носили массового характера и осуждались обществом, – заявил газете ВЗГЛЯД ученый и публицист Финляндии Константин Ранкс. – С одной стороны, это было обусловлено влиянием церкви, с другой – росла популярность идей всеобщей трезвости. Употребление опьяняющих напитков считалось пережитком старины и не соответствовало идеалам прогресса».

          С тех пор утекло много воды. Гражданская война, эмансипация, перестройка общества, «сухой закон», который отменили в апреле 1932 года, Зимняя и Вторая мировая войны – все это постепенно меняло отношение финского общества к употреблению алкоголя.

          «Особо стоит отметить появление перед летней Олимпиадой 1952 года готовых коктейлей, – рассказывает Ранкс. – Считается, что их разработали для того, чтобы удовлетворить массовый спрос со стороны гостей Олимпиады и соблюсти нюансы местного антиалкогольного законодательства. Тогда появилось два бутилированных коктейля – джин с грейпфрутовым лимонадом и бренди с фруктово-ягодным лимонадом Pommac. Самой популярной оказалась первая смесь, которая приобрела народное название Lonkero, что означает «щупальце», так как опьянение у человека, пьющего этот напиток, наступает незаметно. Приходилось слышать от пожилых финнов, что именно вкусные алкогольные смеси создали совсем другую культуру употребления алкоголя».

          В конце 1950-х в страну стали возвращаться соотечественники, прежде уехавшие в США на заработки. Они привезли с собой не только доллары, но и культуру, которая включала в себя употребление виски и коктейлей. А в 1971-м в стране отменили винные книжки, куда отмечали факт покупки алкоголя. Проще говоря, финны стали пить – и пить много.

          «Финляндия довольно необычная страна в том, что опьянение – это социально одобряемое состояние. Во многих других странах пьяный человек стыдится своего положения и старается его скрыть. В Финляндии считается, что опьянение – личное дело пьяного. Поэтому в ситуацию не вмешиваются», – объясняет представитель Общества социологических исследований молодежи Nuorisotutkimusseura Микко Саласуо.

          Неудивительно, что свыше 30% пациентов, обратившихся за неотложной медицинской помощью в Финляндии в 2016 году, находились в состоянии алкогольного опьянения. 

          Инфографика

          «Пьяные финны – это отдельная песня. У нас до такого скотского состояния напиваются разве что привокзальные синяки да сельская гопота. Там же так напиваются вполне себе приличного вида люди, особенно в народный финский праздник «пяяяятница», – свидетельствует российский турист Станислав Люлин.   

          При этом, по словам Ранкса, все последние годы население возмущается гнетом высоких акцизов и, соответственно, высоких цен. Кроме того, в Финляндии приняли одни из самых строгих в ЕС законов, регулирующих оборот спиртного. Фактически в стране действует государственная монополия. Напитки крепче обычного пива можно купить только в специализированных госмагазинах Alko. Закрываются они рано, а цены там кусаются: бутылка пива стоит в три раза дороже, чем, скажем, в Германии, а водка – 25 евро (то есть около 1800 рублей).

          Вопрос «как бы напиться так, чтобы не спустить за раз всю зарплату» терзал финские умы издавна. Решение напрашивалось само собой: нужно получить визу в соседнюю страну, добраться там до ближайшего населенного пункта и либо «нализаться» на месте, либо вывезти закупленное на родину.

          «Путин, ты зачем же так жестоко, а?»

          Прежде сравнительный курс советского рубля и финской марки делал приобретенную в СССР бутылку почти бесплатной для среднего жителя Суоми. Кроме того, еще при Хрущеве для финнов ввели послабления на въезд в Ленинград, где они, что называется, любили пошуметь.

          «19.02.84 года около 2 часов ночи, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на втором этаже гостиницы «Прибалтийская», пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, разделись донага, купались в декоративном бассейне, расположенном на втором этаже гостиницы, а затем в обнаженном виде прибежали в бар «Деловой», расположенный на этом же этаже, где шумели, кричали на финском языке, привлекая своим бесстыдным поведением внимание находящихся в баре граждан», – это цитата из советского протокола, заведенного на граждан Финляндии Тимо Партанена и Микко Ронкайнена. 

          Постепенно возросло и значение Выборга – до него финнам добираться значительно ближе, чем до Питера. Как следствие, там расцвела фарцовка – благодаря туристам, дефицита западных шмоток в городе не наблюдалось. Фарцовки больше нет, но алкогольные экспедиции процветают по-прежнему. «Когда берешь шампанское, закуску и основное блюдо, счет все равно получается смешным, – делится Таня Карппинен. – Для финна в Выборге дорогих ресторанов нет!»  

          Особо ленивые не добирались и до Выборга, довольствуясь КПП Торфяновка с близлежащей деревней. Там финны предпочитали напиваться в какой-нибудь избе, сдаваемой ушлыми старушками, бизнесменами и даже бандитами.

          Разумеется, такое хобби сопровождалось регулярными международными скандалами. Был случай, когда полиция Москвы задержала четырех нетрезвых финнов, кидавшихся куриными яйцами у могилы Неизвестного солдата. А в июле прошлого года в центре пьяного конфликта оказалось даже финское генконсульство в Санкт-Петербурге, когда его сотрудник вступил в драку со шведом. Но в целом в последние десятилетия алкогольные паломничества приобрели более цивилизованный вид. Как свидетельствуют очевидцы, алкотуристов стали зазывать в отдельные турбазы неподалеку от границы: тихое озеро, сосновый лес, домики, надписи на финском, ларьки с алкоголем – что еще нужно для счастья.

          Ограничение на вывоз горячительных напитков из России стало громом среди ясного неба. «Вот это, Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так? У меня ж полдома окормлялось на Торфяновке. Как же жить им теперь?» – иронизирует проживающий в Финляндии блогер Александр Коммари.

          Выходящая в городе Йоэнсуу газета Karjalainen пытается утешить своих читателей: дескать, желающие воспользоваться финской квотой на ввоз алкоголя в полной мере после прохождения российской границы могут докупить спиртное в магазине дьюти-фри.

          «Эстония спаивала финский народ»

          Помимо России, финны освоили и другие алкогольные маршруты на постсоветском пространстве. В первую очередь, в Прибалтике. Очевидец описывает возвращение финских «гонцов за выпивкой» так:

          «Из недр кораблей, причаливших на пристань финской столицы с берегов Эстонии, навстречу сумеркам вываливаются целые толпы народа. Многие даже идти сами не в состоянии, их поддерживают под руки чуть более трезвые друзья – запах перегара стоит такой, что автоматически тянет закусить. Каждый пассажир тащит за собой сумку на колёсиках, откуда доносится бутылочный звон: эстонская водка в 3–4 раза дешевле финской, поэтому финны активно везут домой «сувениры».

          Коммари подтверждает: «Эстония спаивала финский народ на порядок успешнее. Все-таки в Россию за водкой и пивом только приграничье, а в Таллин – всё Хельсинки». «Большинство любящих выпить финнов сейчас закупается не в России, а в странах Балтии», – соглашается Дробиз.

          Когда акцизы на алкоголь выросли и в Эстонии, финнам пришлось осваивать более южные территории, например Латвию. Но, по мнению наблюдателей, вскоре ситуация с алкотуристами, снующими между Россией, Прибалтикой и Финляндией, может радикально измениться. С одной стороны, минувшей осенью Санкт-Петербург накрыла целая волна антиалкогольных инициатив местных властей. С другой, финны озаботились тем, что любители спиртного вывозят деньги из страны, и подготовили пакет поправок, снимающих ограничения на приобретение выпивки. Если исходить из того, что он будет принят, россияне, эстонцы и латыши уже могут подсчитывать будущие убытки.

          «Гонка к смерти под контролем начальства»

          Удастся ли финнам побороть свое пьянство? Кари Паасо, возглавляющий антиалкогольное подразделение финского минздрава, уверяет: «Хотя пить в нашей стране меньше не стали, снизилась крепость употребляемых напитков. Если раньше главным украшением стола была водка, то сейчас это бутылка вина. Я считаю такой перелом в сознании достижением».

          Со своей стороны, Константин Ранкс предлагает обратиться к генетике: финно-угры быстро пьянеют, но и в себя приходят быстро.

          «Здесь, на европейском Севере, мы привыкли быть серьезными. Мы видим в каждом или противника (ну, или конкурента), что характерно для России и постсоветских стран, или же контролера-начальника, как в Финляндии. Мы все время думаем о том, как выглядим со стороны, для нас это принципиально важно. Несоответствие образа и реальности ведет к стрессу, который исчезает после нескольких выпитых порций, но вот беда – наша генетика никак не помогает нам останавливаться на этих умеренных порциях. Мне кажется, что если мы начнем исходить из того, что жизнь – это не бесконечная производственная гонка к смерти под контролем строгого начальства, если научимся быть более открытыми, свободными и раскрепощенными, как те же итальянцы или греки с испанцами, если перестанем слишком серьезно относиться к своему статусу, то и пить будем меньше», – резюмировал публицист.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............